Leading Challenger’s beats Merit

Chennai :

BRIEF SCORES: Leading Challenger’s CC 124 in 23.2 overs bt Merit CC 85 in 17.3 overs (A Firose 3/23, J Vajith 3/6, S Mubharak 3/14); King Makers CC 125 in 21.4 overs (E Arun Kumar 39*) lost to Master Blaster CC 128/5 in 23.3 overs (I Siva Balan 46*); Tindivanam CC 151/9 in 25 overs (R Aswin Prabhakar 37, A Pavadai Rayan 4/34) bt Juniors CC 121 in 24.1 overs (R Prathap 4/16)