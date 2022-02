IPL 2022 Auction: List of players sold and unsold

Chennai :

India all-rounder Shardul Thakur on Saturday got acquired by Delhi Capitals for Rs 10.75 crores in the ongoing Indian Premier League (IPL) mega auction.





Indian pacer Bhuvneshwar Kumar got sold to Sunrisers Hyderabad (SRH) for Rs 4.2 crores after a bidding war between SRH, Lucknow Super Giants, and Mumbai Indians. Indian pacer Deepak Chahar got picked by Chennai Super Kings for Rs 14 crores while T Natarajan went to Sunrisers Hyderabad for Rs 4 crores.





India opening batter Devdutt Padikkal was sold to Rajasthan Royals for Rs 7.75 crore, while Suresh Raina and Steve Smith went unsold in the auction. West Indies all-rounder Dwayne Bravo was picked up by Chennai Super Kings for Rs 4.4 crore. Proteas pacer Kagiso Rabada was acquired by Punjab Kings for Rs 9.25 crore. Kiwi pacer Trent Boult was sold to Rajasthan Royals for Rs 8 crore. Shreyas Iyer was picked up by KKR for Rs 12.25 crore. India pacer Mohammed Shami was picked up by Gujarat Titans for Rs 6.25 crore.





India batter Shreyas Iyer earned the highest bid in marquee sets of IPL Mega Auction 2022 as Kolkata Knight Riders picked him for a whopping INR 12.25 crores. It also means that Kolkata now have got a reliable middle-order bat with captaincy credentials.





Shikhar Dhawan was the first player to go under the hammer, with Rajasthan Royals, Punjab Kings and Delhi Capitals trying to pouch the left-handed opener. Later, Rajasthan backed out and soon Delhi followed the suit, meaning Punjab took him for INR 8.25 crores.





Full list of players sold and unsold in IPL 2022 Mega Auction:





1) Shikhar Dhawan - Punjab Kings - Rs 8.25 Crore





2) Ravichandran Ashwin - Rajasthan Royals - Rs 5 Crore





3) Pat Cummins - Kolkata Knight Riders - Rs 7.25 Crore





4) Kagiso Rabada - Punjab Kings - Rs 9.25 Crore





5) Trent Boult - Rajasthan Royals - Rs 8 Crore





6) Shreyas Iyer - Kolkata Knight Riders - Rs 12.25 Crore





7) Mohammed Shami - Gujarat Titans - Rs. 6.25 Crore





8) Faf du Plessis - Royal Challengers Bangalore - Rs 7 Crore





9) Quinton de Kock - Lucknow Super Giants - Rs 6.75 Crore





10) David Warner - Delhi Capitals - Rs 6.25 Crore





11) Manish Pandey - Lucknow Super Giants - Rs 4.60 Crore





12) Shimron Hetmyer - Rajasthan Royals - Rs 8.50 Crore





13) Robin Uthappa - Chennai Super Kings - Rs 2 Crore





14) Jason Roy - Gujarat Titans - Rs 2 Crore





15) David Miller - Unsold





16) Devdutt Padikkal - Rajasthan Royals - Rs 7.75 Crore





17) Suresh Raina - Unsold





18) Steve Smith - Unsold





19) Dwayne Bravo - Chennai Super Kings - Rs 4.40 Crore





20) Nitish Rana - Kolkata Knight Riders - Rs 8 Crore





21) Jason Holder - Lucknow Super Giants - Rs 8.75 Crore





22) Shakib Al Hasan - Unsold





23) Harshal Patel - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore





24) Deepak Hooda - Lucknow Super Giants - Rs 5.75 Crore





25) Wanindu Hasaranga - Royal Challengers Bangalore - Rs 10.75 Crore





26) Washington Sundar - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.75 Crore





27) Krunal Pandya - Lucknow Super Giants - Rs 8.25 Crore





28) Mitchell Marsh - Delhi Capitals - Rs 6.50 Crore





29) Mohammad Nabi - Unsold





30) Matthew Wade - Unsold





31) Ambati Rayudu - Chennai Super Kings - Rs 6.75 Crore





32) Ishan Kishan - Mumbai Indians - Rs 15.25 Crore





33) Jonny Bairstow - Punjab Kings - Rs 6.75 Crore





34) Dinesh Karthik - Royal Challengers Bangalore - Rs 5.50 Crore





35) Wriddhiman Saha - Unsold





36) Sam Billings - Unsold





37) Nicholas Pooran - Sunrisers Hyderabad - Rs 10.75 Crore





38) T Natarajan - Sunrisers Hyderabad - Rs 4 Crore





39) Deepak Chahar - Chennai Super Kings - Rs 14 Crore





40) Umesh Yadav - Unsold





41) Prasidh Krishna - Rajasthan Royals - Rs 10 Crore





42) Lockie Ferguson - Gujarat Titans - Rs 10 Crore





43) Josh Hazlewood - Royal Challengers Bangalore - Rs 7.75 Crore





44) Mark Wood -Lucknow Super Giants - Rs 7.50 Crore





45) Bhuvneshwar Kumar - Sunrisers Hyderabad - Rs 4.20 Crore





46) Shardul Thakur - Delhi Capitals - Rs 10.75 Crore





47) Mustafizur Rahman - Delhi Capitals - Rs 2 Crore





48) Adil Rasheed - Unsold





49) Mujeeb Zadran - Unsold





50) Imran Tahir - Unsold





51) Kuldeep Yadav - Delhi Capitals - Rs 2 Crore





52) Adam Zampa - Unsold





53) Rahul Chahar - Punjab Kings - Rs 5.25 Crore





54) Yuzvendra Chahal - Rajasthan Royals - Rs 6.50 Crore





55) Amit Mishra - Unsold





56) Rajat Patidar - Unsold

57) Priyam Garg - Sunrisers Hyderabad - Rs 20 Lakh

58) Abhinav Sadarangani - Gujarat Titans - Rs 2.60 Crore

59) Dewald Brevis - Mumbai Indians - Rs 3 Crore

60) Ashwin Hebbar - Delhi Capitals - Rs 20 Lakh

61) Anmolpreet Singh - Unsold

62) Rahul Tripathi - Sunrisers Hyderabad - Rs 8.50 Crore

63) Riyan Parag - Rajasthan Royals - Rs 3.8 Crore