Mandhana named in T20 Team of the Year

India opener Smriti Mandhana was on Wednesday named in the ‘ICC T20 Women’s Team of the Year’ for her performances in the format in 2021.

Smriti Mandhana. File photo Dubai : TEAMS:Women: Smriti Mandhana (Ind), Tammy Beaumont (Eng), Danni Wyatt (Eng), Gaby Lewis (Irl), Nat Sciver (c) (Eng), Amy Jones (Eng), Laura Wolvaardt (SA), Marizanne Kapp (SA), Sophie Ecclestone (Eng), Loryn Phiri (Zim) and Shabnim Ismail (SA)

Men: Jos Buttler (Eng), Mohammad Rizwan (Pak), Babar Azam (c) (Pak), Aiden Markram (SA), Mitchell Marsh (Aus), David Miller (SA), Wanindu Hasaranga (SL), Tabraiz Shamsi (SA), Josh Hazlewood (Aus), Mustafizur Rahman (Bang) and Shaheen Afridi (Pak)