IPL 2021: CSK win toss, opt to bowl against SRH

Sharja :

CSK brought in Dwayne Bravo in place of Sam Curran, while SRH did not make any changes to their playing eleven.





Teams: Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Faf du Plessis, Moeen Ali, Ambati Rayudu, Suresh Raina, MS Dhoni (c), Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Shardul Thakur, Deepak Chahar, Josh Hazlewood.





Sunrisers Hyderabad: Jason Roy, Wriddhiman Saha, Kane Williamson (c), Priyam Garg, Abhishek Sharma, Abdul Samad, Jason Holder, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, Siddarth Kaul, Sandeep Sharma.





Chennai Super Kings XI: F du Plessis, R Gaikwad, M Ali, A Rayudu, S Raina, MS Dhoni, R Jadeja, DJ Bravo, S Thakur, D Chahar, J Hazlewood





Sunrisers Hyderabad XI: J Roy, W Saha, K Williamson, P Garg, A Sharma, J Holder, A Samad, R Khan, B Kumar, S Sharma, S Kaul