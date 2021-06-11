Dhawan to lead India in Sri Lanka series, Varun gets another chance

Shikhar Dhawan will lead India in the six-match white-ball tour of Sri Lanka in July, said the BCCI on Thursday. Pacer Bhuvneshwar Kumar will be the vice-captain of the 20-member squad.
Mumbai: SQUAD:Shikhar Dhawan (c), Prithvi Shaw, Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Suryakumar Yadav, Manish Pandey, Hardik Pandya, Nitish Rana, Ishan Kishan (wk), Sanju Samson (wk), Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, K Gowtham, Krunal Pandya, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Bhuvneshwar Kumar (vc), Deepak Chahar, Navdeep Saini and Chetan SakariyaNET BOWLERS: Ishan Porel, Sandeep Warrier, Arshdeep Singh, Sai Kishore and Simarjeet Singh.
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