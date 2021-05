French Open order of play on Monday

Paris :





COURT PHILIPPE CHATRIER (1000 GMT)





Kaja Juvan (Slovenia) v 8-Iga Swiatek (Poland)





Alexander Bublik (Kazakhstan) v 2-Daniil Medvedev (Russia)





Denis Istomin (Uzbekistan) v 8-Roger Federer (Switzerland)





7-Serena Williams (U.S.) v Irina-Camelia Begu (Romania)





COURT SUZANNE LENGLEN





18-Jannik Sinner (Italy) v Pierre-Hugues Herbert (France)





Laura Siegemund (Germany) v Caroline Garcia (France)





4-Sofia Kenin (U.S.) v Jelena Ostapenko (Latvia)





Jo-Wilfried Tsonga (France) v Yoshihito Nishioka (Japan)





COURT SIMONNE MATHIEU





Alize Cornet (France) v Harmony Tan (France)





15-Casper Ruud (Norway) v Benoit Paire (France)





Marin Cilic (Croatia) v Arthur Rinderknech (France)





12-Garbine Muguruza (Spain) v Marta Kostyuk (Ukraine)

Order of play on the main showcourts on the second day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding):